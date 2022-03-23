Петропавловск-Камчатский, 23 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Власти Камчатки обратились к населению с просьбой не создавать искусственный ажиотаж на лекарственные препараты. Дефицита медикаментов нет и не будет, уверены специалисты.

Xconomy.com Лекарства

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В регионе создан хороший запас лекарств. Как рассказали в краевом минздраве, перебоев в поставках медикаментов нет. В ведомство поступают письменные предложения о долгосрочном сотрудничестве по обеспечению края лекарственными препаратами.

В ближайшие дни крупная партия медикаментов поступит в лечебные учреждения края.

«Сейчас на Камчатке наблюдается искусственный спрос на некоторые медикаменты. Пациенты начали закупать лекарства впрок. Хотелось бы успокоить граждан, призвать не покупать лекарства про запас, потому что это может привести к необоснованному росту спроса на лекарственные препараты. Кроме того, у всех медикаментов есть свой срок годности. Сейчас дефицита лекарств в регионе нет. Ситуация держится на строгом контроле», — обратились к населению Камчатки специалисты минздрава края.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнес Дальнего Востока полпред президента Юрий Трутнев предложил разделить по принципу вложений в реализацию проектов. В зависимости от этого и будет оказываться поддержка в условиях санкций.