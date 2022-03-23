Томск, 23 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В ковидные стационары Томской области за минувшие сутки госпитализировано 56 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки диагноз подтвердился у 470 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за весь период пандемии достигло 123 387. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 118 327 человек, в том числе 1816 за сутки.

Жертвами коронавируса стали ещё два жителя Томской области. Всего по состоянию на 23 февраля, жертвами COVID-19 в регионе стали 782 человека.