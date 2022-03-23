Пенза, 23 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили еще 539 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 2321 пациент. С COVID-19 за минувшие сутки госпитализировали 73 носителя инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Всего по состоянию на 23 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 176 560 случаев. Выздоровели 154 844 пациента, скончались 5527 человек, в том числе восемь — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за прошедшую неделю (14 — 20 марта) зарегистрировано 4484 случая ОРВИ.

Читайте также: В Пензенской области вновь растёт заболеваемость ОРВИ