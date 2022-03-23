Саратов, 23 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки с COVID-19 госпитализировали 141 пациента, выписали 792 человека. Об этом 23 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего выздоровели 223 447 пациентов, подтверждено 236 708 случаев заражения коронавирусом, в том числе 626 — за сутки. Среди общего количества заболевших за прошлый день 93 человека — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 1159 пациентов, на амбулаторном — 7830.

За время пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5805 человек, из них пятеро — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области разрешено проведение концертных и зрелищных мероприятий, организуемых вне учреждений культуры при наполняемости не более 70% от общего количества мест.

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