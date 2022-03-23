Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 23 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в отношении чиновников мэрии возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями, сообщил местным СМИ источник в администрации города.

Kyrgyzkorm.kg Задержанный

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23 марта были задержаны начальник отдела транспорта и его заместитель. В мэрии прошли обыски и выемка документов.

Официальной информации в соответствующих ведомствах пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, превысивший полномочия и теперь уже бывший управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов получил условный срок.