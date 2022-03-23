В парламенте Армении приняли законопроект о вывешивании национального флага
Ереван, 23 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Депутаты парламента Армении 23 марта приняли в окончательном чтении законопроект о порядке вывешивания национального флага. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
На рассмотрение проект закона представил депутат от оппозиционной фракции «Армения» Агван Варданян. Документ предусматривает установку флагов на зданиях дошкольных заведений, учебных заведений всех уровней, а также других юридических лиц, которые основаны государством или общественностью.
Также законопроект устанавливает порядок поднятия и спуска государственного флага. Указаны праздники, когда государственный символ нужно размещать на зданиях, которые находятся рядом с государственными, на площадях и в парках.
«Надеюсь, что принятие этой законодательной инициативы позволит воспитать гражданина с государственным мировоззрением, с чувством ответственности к общественному благополучию Родины, а также готовности к осознанному служению государству», — сказал Варданян.
Сообщается, что инициативу поддержали все 94 депутата, которые участвовали в заседании. Законопроект вступит в силу после подписания президентом республики.