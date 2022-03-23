Ереван, 23 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Депутаты парламента Армении 23 марта приняли в окончательном чтении законопроект о порядке вывешивания национального флага. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

young shanahan Флаги Армении

На рассмотрение проект закона представил депутат от оппозиционной фракции «Армения» Агван Варданян. Документ предусматривает установку флагов на зданиях дошкольных заведений, учебных заведений всех уровней, а также других юридических лиц, которые основаны государством или общественностью.

Также законопроект устанавливает порядок поднятия и спуска государственного флага. Указаны праздники, когда государственный символ нужно размещать на зданиях, которые находятся рядом с государственными, на площадях и в парках.

«Надеюсь, что принятие этой законодательной инициативы позволит воспитать гражданина с государственным мировоззрением, с чувством ответственности к общественному благополучию Родины, а также готовности к осознанному служению государству», — сказал Варданян.

Сообщается, что инициативу поддержали все 94 депутата, которые участвовали в заседании. Законопроект вступит в силу после подписания президентом республики.