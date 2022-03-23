Москва, 23 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Госдуме считают странным, что два члена совета директоров ЦБ уволились без объяснения причин, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Странные дела. Два директора ЦБ уволились без объяснения причин. Их представляли, заслушивали, утверждали, а они просто ушли. Вопросов к ЦБ ещё больше», — отметил депутат Госдумы Владимир Исаков (КПРФ) в телеграм-канале.

В ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил совместить обсуждение отчета ЦБ и кадровые вопросы, в их числе переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ.

Также Госдума планировала 23 марта обсудить вопросы о досрочном освобождении Дмитрия Скобелкина и Сергея Швецова от должности члена Совета директоров Центрального банка.

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