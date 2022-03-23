Донецк, 23 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины несут серьезные потери и утратили возможность восполнять их, заявил 23 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«С нашей стороны, со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, мы лишили возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что спецоперация России на Украине продвигается с учетом ранее установленного замысла, согласно установленному графику и плану.