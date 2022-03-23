Москва, 23 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Если ФРС США продолжит повышать ставку, то это выльется в замедление темпов роста американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев. Так он прокомментировал прогнозы о том, что Федрезерв США может перейти к более решительному, чем прежде повышению ставку.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

Как полагает экономист, такое развитие событий в первую очередь зависит от того, как в Америке будут расти цены, которые в настоящее время увеличиваются из-за ситуации на энергетическом рынке.

В том случае, если ставка все-таки будет повышена, то, как полагает Фиапшев, результатом этого станет укрепление курса американского доллара по отношению к другим валютам, а другие национальные регуляторы возьмут пример с ФРС.

«Другим важным последствием этих решений может стать замедление роста американской экономики. Собственно, прогноз по росту ВВП США уже снижен. В этом же тренде и все другие национальные экономики. Собственно, то же Fitch Ratings снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,5%. Одним из факторов такого замедления можно считать ужесточение условий монетарной политики», — сказал Фиапшев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее была названа одна из причин, которые разгоняют рост мировой инфляции.