Москва, 23 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. По итогам дня 22 марта нефть марки Brent подешевела на 1,87%, до $114,43 за баррель. Цена немного снизилась после 13% роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Спрос на нефть поддерживается сообщениями о том, что Евросоюз обсуждает возможность введения запрета на импорт российской нефти.

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по эмбарго, поскольку зависимость ЕС от российских энергоресурсов слишком велика.

Сегодня, 23 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116 за баррель. Трейдеры ожидают выхода официальных данных по изменению запасов в США на прошлой неделе.

Изменений по запасу нефти не ожидается. По запасам бензина эксперты ожидают сокращения на 1,7 млн баррелей, запасов дистиллятов — на 1,4 млн баррелей.

По данным Американского института нефти (API) на прошлой неделе запасы нефти уменьшились на 4,28 млн баррелей (ожидалось +0,1 млн.)

Запасы бензина сократились на 0,626 млн баррелей (ожидалось — 2,0 млн), запасы дистиллятов — на 0,826 млн баррелей (ожидалось — 1,4 млн).

На сегодняшний день цель по нефти марки Brent сохраняется на уровне $120 за баррель.

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