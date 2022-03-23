Москва, 23 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В России в 2022 году инфляция с высокой долей вероятности будет не ниже тех 18%, которые спрогнозировали эксперты Fitch Ratings. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

ИА REGNUM Инфляция

«С высокой вероятностью уровень инфляции в 2022 году будет не ниже прогнозируемого рейтинговым агентством уровня, — сказал Фиапшев. — Но здесь также важно учитывать имеющиеся издержки российской методики расчета. Проще говоря, это средний показатель, рассчитываемый по достаточно широкому ассортиментному набору товаров и услуг. Продовольственная инфляция традиционно выше этого среднего уровня. Учитывая вероятное заметное сокращение доходов граждан, их потребительская корзина будет преимущественно формироваться товарами этой группы».

Соответственно, как пояснил Фиапшев, неблагоприятные изменения цен на потребительском рынке, особенно в его продовольственном сегменте, сильнее всего будут ощущать граждане с незначительными доходами и доходами, близкими к среднему уровню.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фиапшев объяснил, стоит ли верить прогнозам Fitch Ratings о падении российского ВВП на 8% в 2022 году.