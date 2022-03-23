Севастополь прощается с погибшим в боях за Мариуполь Андреем Палием
Севастополь, 23 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Церемония прощания с заместителем командующего Черноморским флотом Андреем Палием проходит в Севастополе в театре Черноморского флота 23 марта.
Официальный Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий
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Проститься с Андреем Палием пришли его сослуживцы, а также жители Севастополя.
Как сообщало ИА REGNUM, замкомандующего Черноморским флотом капитан 1 ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов, об этом стало известно 20 марта.
«Андрей Николаевич выбрал делом своей жизни — защищать Родину и погиб за наше мирное будущее», — написал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.