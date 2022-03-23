Стерлитамак, Башкирия, 23 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Производитель импортозамещаемого продукта расширяет свое производство в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Стерлитамак.

Jetstar Airways На заводе

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Сообщается, что стерлитамакское предприятие является единственным в России производителем шариковинтовых передач, которые широко используются в авиации и станкостроении. У завода более одной тысячи контрагентов.

Отмечается, что предприятие производит более двухсот шариковинтовых передач ежемесячно для тысячи потребителей со всей России.

Руководство завода намерено расширить ассортимент выпускаемой продукции, возобновив производство запасных частей для сельхозтехники.

В настоящее время предприятие увеличивает производство, закупает новое оборудование. В результате планируется создать около 300 новых рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирские катализаторы стали достойной заменой американской и немецкой продукции для предприятий нефтегазопереработки России.