Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Пожилая жительница Санкт-Петербурга стала жертвой телефонных мошенников, которые сначала выманили у нее 4,2 млн рублей сбережений, а затем еще 8,2 млн рублей, полученных за квартиру, которую она продала по наущению злоумышленников. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

В полицию Красногвардейского района Петербурга обратилась 72-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что с 10 января по 12 марта ей на мобильный телефон с разных номеров звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности одного из банков. Звонившие сообщили, что кто-то якобы пытается снять денежные средства женщины, и, чтобы не допустить списания, их необходимо перевести на «безопасный счет».

Поверив, пенсионерка перевела на указанный неизвестными счет 4,2 млн рублей. Вскоре неизвестный собеседник сообщил, что квартира женщины якобы находится под угрозой и необходимо ее срочно продать, а денежные средства передать на временное хранение его помощнику.

«Пенсионерка 12 марта продала свою квартиру, а около 18:00 передала неизвестному 8 миллионов 283 тысячи 500 рублей. Общий материальный ущерб составил 12 миллионов 551 тысячу 500 рублей», — подытожили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников.