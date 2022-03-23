В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё три человека
Абакан, 23 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Ещё три пациента с COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 23 марта в республиканском правительстве.
Rk.gov.ru
Аппарат ИВЛ
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Жертвами коронавирусной инфекции стали две женщины (71 год, 80 лет) и 80-летний мужчина.
С начала 2022 года в республике скончались 334 ковид-пациента.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 41 случай заражения коронавирусом, выздоровели 112 человек.