Москва, 23 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Последние 30 лет целью Соединенных Штатов была Россия, как враг, после дело дошло бы до Китая, что привело бы к тяжелому кризису и ядерному взрыву. Об этом написал зампредседателя Совета Безопасности РФ ДмитрийМедведев в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«В течение тридцати последних лет целью… бездарной и примитивной игры была Россия. Объяснение одно — она враг. Какие тут ещё правопреемники Союза ССР, даже если нет больше принципиальных идеологических противоречий? Значит, надо Россию унизить, ограничить, расшатать, разделить и разрушить», — отметил Медведев.

Он также предложил представить, что было бы после реализации стратегии американских партнеров.

«Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну. И вот результат: крупнейшая ядерная держава с нестабильным политическим режимом, слабым руководством, разваленной экономикой и максимальным количеством ядерных боеголовок, направленных на цели в США и Европе», — добавил Медведев.

И тогда остается лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени — Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности — в Преисподнюю, уточнил он.

«Как вам такая перспектива, господа? Отличный план! Браво, стратеги из Госдепа и Капитолия! Браво, аналитики K Street! Браво, престарелые члены сената, браво Mr. President! Вы уже пожили своё, можно не бояться, ведь в 80 лет уже ничего особенно не страшно», — заключил зампредседателя Совета Безопасности РФ.