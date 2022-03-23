Сеул, 23 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Южной Корее одобрили экстренное использование перорального препарата от COVID-19 «Lagevrio», разработанного американской компании Merck. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств.

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Известно, что это второе пероральное средство, одобренное в Южной Корее. В декабре прошлого года власти страны одобрили для экстренного применения препарат компании Pfizer «Paxlovid».

Как отметили эксперты, «Lagevrio» будет использоваться в лечении больных, относящихся к группе риска и которым противопоказан «Paxlovid».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 490 881 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 10 427 247.

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