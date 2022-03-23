Джакарта, 23 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Вулкан Семеру, расположенный на востоке острова Ява, выбросил в небо горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

M. Rietze Вулкан Семеру

На горе сформировалось облако горячих лавин, состоящих из пара с расстоянием скольжения около 4 км. Семеру испытал 12 извержений вулкана с высотой дыма от 500 до 700 метров.

Между тем, основываясь на наблюдениях сейсмографа, вулкан Семеру извергался 18 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, район города Сукабуми на западе Явы снова потрясло тектоническое землетрясение.