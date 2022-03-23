Канберра, , 10:08 — REGNUM Город Армидейл, расположенный в австралийском штате Новый Южный Уэльса, имеет самое сильное загрязнение воздуха во всей стране. Новый отчет компании IQAir, специализирующейся на отслеживании климатических показателей и защите окружающей среды, показывает, что в Армидейле уровень чистоты воздуха более чем в два раза ниже стандартов Всемирной организации здравоохранения. Об этом 23 марта сообщил телеканал Nine News.

Загрязнение воздуха Pixabay.com

Расположенный на полпути между Сиднеем и Брисбеном, Армидейл известен производством печек-буржуек для защиты от низких температур зимой.

Город Батерст, также расположенный в Новом Южном Уэльсе, занимает второе место по уровню загрязнения воздуха, а пригород Людмила, неподалеку от Дарвина, замыкает тройку самых загрязненных мест в Австралии.

Самым чистым воздухом в Австралии может похвастаться небольшой рыбацкий городок Сент-Хеленс, расположенный в Тасмании, сообщили в IQAir.