Канберра, 23 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В последнее время Лейбористская партия Австралии оказалась в центре двух политических скандалов на фоне развернувшейся в стране избирательной кампании в преддверии парламентских выборов. Сначала оппозицию обвинили в недостаточной жесткости к Китаю, теперь ее лидера Энтони Альбаниза корят за то, что тот отказывается начать внутреннее расследование по факту предполагаемой травли в рядах своей партии. В свою очередь политик считает, что причиной всему является премьер-министр страны Скотт Моррисон, о чем он заявил 23 марта в эфире телеканала Nine News.

Bidgee Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Ранее премьер-министр страны Скотт Моррисон назвал Альбаниза «безвольным» из-за его отказа начать расследование после смерти сенаторши Кимберли Китчинг. Ведущий телеканала Nine News спросил лидера лейбористов, есть у него объяснение словам политического оппонента.

«Есть, и это премьер-министр, который отправился в Лисмор и не стал разговаривать ни с кем из жертв наводнения. Это премьер-министр, охрана которого перекрыла улицы, чтобы ему не приходилось разговаривать с людьми … Это премьер-министр, который хочет обсуждать вообще никакие вопросы в федеральном парламенте», — ответил Альбаниз.