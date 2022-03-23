Челябинск, 23 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 1543 человека. Об этом 23 марта сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе вылечились уже 294 375 пациентов. А с начала пандемии зафиксировано 314 028 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 10 993 человека. А скончались от ковида ещё 15 граждан.