Кишинёв, 23 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Руководство Молдавии, вопреки прописанному в конституции нейтральному статусу, в конфликте между Москвой и Киевом заняли антироссийскую позицию. Об этом в эфире телеканала Primul in Moldova заявил вице-председатель молдавского парламента, депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

Он отметил, что Молдавия — это не геополитических игрок и не должна вступать в конфликты в том числе присоединяться к санкциям. По словам депутата, нужно, наоборот, помогать соседям.

«Почему наш премьер-министр [Наталья Гаврилица], являясь главой исполнительной власти, на ток-шоу делает громкие заявления, что она симпатизирует той или иной стороне этого конфликта? Мы всем желаем мира и одной и другой стране», — сказал Батрынча.

Напомним, после начала Россией спецоперации на Украине президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв занимает нейтральную позицию. При этом в республике запретили ретрансляцию новостей российских телеканалов, а молдавские русскоязычные телеканалы начали штрафовать за «необъективную» подачу информации.