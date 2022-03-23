Москва, 23 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В рамках импортозамещения резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» заключил договор с крупным ИТ-дистрибьютором. Это позволит заказчикам из всех регионов России использовать отечественное интерактивное оборудование, сообщается на портале мэра столицы.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

Российский производитель интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения, аппаратно-программных комплексов подписал дистрибьюторское соглашение.

Благодаря этому панели, моноблоки, стойки, столы и др. из ОЭЗ Москвы теперь доступны по всей территории России. Они позволят российским компаниям, специализирующимся на разработке и внедрении ИТ-инфраструктуры, продолжить реализацию проектов уже на отечественном оборудовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2022 году запустят производство около 10 компаний-резидентов.

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