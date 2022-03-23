Ирпень, Украина, 23 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Тела двух воевавших на Украине грузинских боевиков Давида Ратиани и ГииБериашвили пока не смогли доставить на территорию Грузии, сообщает 22 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Гроб

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Ратиани и Бериашвили были убиты 17 марта в Киевской области, во время боёв за город Ирпень. Их тела с очень большим трудом были найдены на поле боя и на автомобиле, кружным путём были доставлены из Киева во Львов. Во Львове грузинское посольство связалось с консульством Польши и с его помощью, решив все необходимые бюрократические формальности, переправило тела на польскую территорию. Из Варшавы трупы боевиков 24 марта рейсом польской авиакомпании «LOT» будут отправлены в Тбилиси.

Напомним, что 19 марта в Мариуполе был убит ещё одни грузинский боевик — Бахва Чикобава.