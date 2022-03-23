Ульяновск, 23 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области резко сократилось число вновь выявляемых случаев заражения штаммом «Омикрон». За неделю количество новых подтверждённых случаев сократилось в 3,5 раза. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По данным ведомства, на 22 марта в регионе официально подтверждено 22 новых случая заражения штаммов «Омикрон» среди жителей Ульяновской области. Как и другие заболевшие, все они не выезжали за пределы региона и в настоящее время изолированы.

«Все заболевшие чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Напомним, что на 15 марта в Ульяновской области зарегистрировано 78 новых случаев заражения штаммом «Омикрон», на 9 марта — 22, на 2 марта и 22 февраля — соответственно 118 и 91.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 191 475 случаев заражения коронавирусом, переболели ковидом 182 215 жителей, скончались 4523 пациента с коронавирусом.