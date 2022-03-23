Горно-Алтайск, 23 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии на Алтае скончались 642 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В 594 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, ещё 48 пациентов скончались от иных причин на фоне заражения коронавирусом.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 33 566. За сутки выявлен 21 новый носитель.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 157, за весь период — 28 619. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 797, за весь период — 424 239», — добавили в оперштабе.