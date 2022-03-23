Улан-Удэ, 23 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Власти Бурятии прорабатывают вопрос производства стройматериалов из местного сырья. По словам главы региона Алексей Цыденова, особенно важна тема собственных термоутеплителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Правительство Бурятии В Бурятии не планируют снижать темпы строительства

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«Мы знаем, что часть утеплителей в России в целом была импортного производства. Тема есть, давайте поработаем, единственное, понимаем, что это не быстро и это не к этому году», — добавил он.

Депутат Народного хурала республики Анатолий Кушнарёв в связи с этим напомнил, что в регионе есть сырьё, необходимое для производства кирпича, битума, шлакоблоков.

По словам зампреда правительства Евгения Луковникова, ряд стройматериалов в региону уже производится, однако объёмы пока недостаточные. Он добавил, что темпы строительства в Бурятии снижать не планируется. В 2022 году завершается возведение ряда спортивных объектов.