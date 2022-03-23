Красноярск, 23 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Красноярском крае стартовали зональные совещания по подготовке к посевной, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

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Заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов напомнил, что в регионе работает оперативный штаб по стабилизации экономики.

В минсельхозе сформированы рабочие группы по обеспечению устойчивого развития агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Основная задача на ближайшее время — подготовка и проведение сезонных полевых работ. В крае для этого имеются все необходимые ресурсы, заверили власти.

В 2022 году общая посевная площадь сельхозкультур в регионе прогнозируется на уровне 1 млн 515 тыс. га (на 2,7% больше, чем годом ранее). 953 тыс. га (+ 23 тыс.) отведено под зерновые и зернобобовые. Посев технических культур составит почти 240 тыс. га (+22% к 2021 году).

Картофель будет посажен на 31,2 тыс. га, овощи — на 5,4 тыс. га. Кормовые культуры займут 286 тыс. га.

Общая площадь обрабатываемой пашни в текущем году составит 1 млн 924 тыс. га. Готовность сельхозтехники составляет около 90% (выше уровня 2021 года).

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области намерены увеличить объёмы собственного производства картофеля и овощей.

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