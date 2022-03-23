Якутск, 23 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. На создание запаса продуктов питания в Якутске и поддержание его в определённом объёме потратят 200 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 марта в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Тележка с продуктами

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Запасы продовольствия в столице региона намерены увеличить в два раза. Завозить продукты будут в опережающем режиме. Предполагается, что это обеспечит продовольственную безопасность региона.

Пока сформирован запас в более чем 3 тыс. тонн продуктов. В том числе накоплены мука, рисовая и гречневая крупы, мясные консервы, соль и макароны. Запасает продовольствие АО «Якутоптторг». Предполагается, что количество продуктов увеличат до 6 тыс. тон.

Как сообщало ИА REGNUM, запасы продовольствия на три месяца уже созданы в Якутии, но органам государственной власти поручено продолжать работу по их активному пополнению. По словам главы Якутии Айсена Николаева, запасы должны быть сформированы на год вперёд. Особое внимание будет уделено арктическим и труднодоступным территориям.