Канберра, 23 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

(сс) Carine06 Эшли Барти

«У меня больше нет физического драйва, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросать себе вызов на высшем уровне. Я истощена», — сказала Барти.

Она отметила, что играет в теннис с раннего возраста и теперь хочет пожить обычной жизнью. По её мнению, сейчас подходящий момент, чтобы завершить выступления на корте и достичь других целей.

Напомним, Барти занимает первую строчку мирового рейтинга с 9 сентября 2019 года. На её счету 15 выигранных турниров, в том числе три титула Большого шлема — Открытый чемпионат Франции (2019), Уимблдон (2021) и Открытый чемпионат Австралии (2022).

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