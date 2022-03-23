Чита, 23 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Несмотря на то, что пакет антиковидных ограничений смягчается, а кафе и рестораны возвращаются к привычному режиму работы, по-прежнему в Забайкалье остается безусловным масочный режим, обязательная дезинфекция, соблюдение дистанции и контроль по наполняемости на массовых мероприятиях. Подробности 23 марта по итогам оперативного совещания со ссылкой на слова зампреда региона Инны Щегловой сообщает пресс-служба правительства региона.

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«На территории Забайкалья еще много районов, которые показывают прирост заболеваемости. Хочу напомнить всем предпринимателям, которые работают в крае.

Если мы будем халатно относиться к соблюдению санитарных требований, то в совокупности с теми антироссийскими санкциями, которые и так деструктивно влияют на бизнес, при росте заболевания COVID-19, мы будем просто вынуждены пойти на новые ограничения.

И это уже очень серьезные экономические последствия. Поэтому призываю быть бдительными», — подчеркнула чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: на 23 марта 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 163 844 (+296 за минувшие сутки).

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