Джакарта, , 08:14 — REGNUM Район города Сукабуми на западе Явы снова потрясло тектоническое землетрясение, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

Тектоническое землетрясение магнитудой 3,0 произошло 22 марта в 18:39 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше на расстоянии 27 км от города Сукабуми. Очаг землетрясения залегал на глубине 86 км.

В течение дня город Сукабуми пострадал от двух землетрясений небольшой магнитуды.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.