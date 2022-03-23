Пекин, , 08:47 — REGNUM Настоящий взрыв на рынке нефти произойдёт в случае перехода саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в китайских юанях. Это означает серьёзные последствия для мировой финансовой системы, заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй в статье для ежедневной газеты «Хуаньцю шибао».

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Эксперт отреагировал на появление в СМИ публикаций о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара для расчётов по нефтяным сделкам с КНР, а Россия и Индия ведут переговоры о создании торгового платёжного механизма «рупия-рубль». В целом на Западе, отметил он, заговорили об ослаблении гегемонии доллара на мировом рынке нефти.

«Это будет настоящий взрыв. Поэтому такие предсказания в западных СМИ больше похожи на заранее подготовленные сигнальные тесты», — так оценил эксперт возможный переход на юани Saudi Aramco, выручка которой превышает $350 млрд.

Он напомнил, что «нефтедолларовая» система сложилась в 1973 году. Доллар тогда стал «доминирующей силой» в мировой экономике. Однако любая денежная гегемония обречена на гибель при чрезмерном раздувании силы такой валюты.

В краткосрочной перспективе, по мнению Чжан Юйгуя, основной проблемой для доллара является растущая стоимость поддержания существующей системы для США. В среднесрочной — постепенная утрата нефтью господства.

В долгосрочной перспективе, добавляет эксперт, США к середине текущего столетия могут лишиться статуса самой важной экономики мира. Неизбежно возникнут новые центры валютной власти, в мире установится трехсторонняя или многосторонняя модель валютного баланса.

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