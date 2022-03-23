Улан-Удэ, 23 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 1078 пациентов, ещё 497 человек дополнительно снято с наблюдения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего с начала пандемии коронавирус в республике победили 112 923 человека. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 133 538. За сутки выявлен 181 новый носитель.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2949 (+2) человек (в возрасте до 65 лет — 1 чел, старше 65 лет — 1 чел.)», — отметили в оперштабе.