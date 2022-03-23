Тбилиси, 23 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» отказалась рассматривать в парламенте предложение о введении налоговых льгот для телевидения, сообщает 22 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина несёт телевизор

Поправки в налоговый кодекс предусматривают, что средства массовой информации должны быть освобождены от налога на прибыль и НДС в течение 3 лет, но представители «Грузинской мечты» не захотели обсуждать этот вопрос.

«Они решили, что налоговые льготы, предоставляемые средствам массовой информации, нанесут ущерб бюджету, и по этой причине они не поддержат эти изменения. Реальность иная: то, что хорошо для свободных СМИ, плохо для режима, который управляет этой страной», — заявила депутат от оппозиционной партии «Лело для Грузии» Саломе Самадашвили.

Юрист «Мтавари архи» Тамта Мурадашвили сказала, что она и не ожидала, что правительство поддержит законодательные изменения:«Я и не ожидала, что это правительство поддержит такой законопроект, но хорошо то, что международное сообщество увидит такое отношение правительства. Практически с первой попытки они заблокировали предложение. Они не понимают, что СМИ — это не обычный бизнес, и у них — двойная цель, а их качество и функционирование определяют демократию в стране», — сказала Мурадашвили.