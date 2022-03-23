Пекин, 23 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Регулирующий орган гражданской авиации Китая 22 марта призвал немедленно начать двухнедельную проверку безопасности сектора гражданской авиации после того, как накануне в Китае потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает агентство Синьхуа.

China Eastern Airlines

Проверка безопасности направлена на дальнейшее усиление расследования скрытых опасностей в секторе гражданской авиации для обеспечения абсолютной безопасности полетов и жизни людей, говорится в циркуляре Управления гражданской авиации Китая.

Пересмотр системы безопасности охватывает все региональные бюро управления воздушным движением, компании, занимающиеся перевозками гражданской авиации и авиацией общего назначения, соответствующих поставщиков услуг, операторов аэропортов, организации по подготовке пилотов и другие.

Во время проверки акцент будет сделан на таких областях, как формирование профессиональной команды, соблюдение правил и стандартов, а также способность обеспечивать безопасность. Пассажирский самолет со 132 пассажирами на борту потерпел крушение в понедельник в Гуанси-Чжуанском автономном районе южного Китая.

Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, вылетевший из Куньмина и направлявшийся в Гуанчжоу, врезался в горную местность недалеко от деревни Молан в уезде Тэнсянь близ города Учжоу в 14:38 по местному времени, вызвав лесной пожар.