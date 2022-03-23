Якутск, 23 марта, 2022, 07:31 — ИА Регнум. У Якутии есть преимущество в условиях санационного давления — предприятия республики уже умеют работать в объективно сложных условиях для ведения бизнеса. Об этом заявил в своём выступлении на образовательном форуме «Государственный сектор как драйвер развития в условиях повышения роли социальной ответственности, экологической безопасности и корпоративного управления» глава Якутии Айсен Николаев.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Политика нашей республики всегда строилась таким образом, чтобы государство в части экономических процессов гарантировало устойчивое жизнеобеспечение, социальную стабильность и инфраструктурное развитие. Такой подход во многом обусловлен нашими территориальными и природно-климатическими особенностями, а также предопределен объективными условиями ведения бизнеса на огромной территории, удалённых от экономических центров, плохим состоянием транспортных магистралей, неразвитостью рынка. Я думаю, сегодня нам это даёт преимущество, потому что мы за десятилетия научились работать в экстремальных условиях», — отметил глава республики.

Тем не менее, он подчеркнул важность незамедлительного принятия решений в сложившейся ситуации и выразил уверенность, что с этой задачей республика справится. Долгосрочные цели региона неизменны, обозначены президентом РФ Владимиром Путиным и заключаются в достижении национальных целей страны на 2030 год, также отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка экономики и населения Якутии обойдётся бюджету республики более, чем в 13 млрд рублей. Соответствующие корректировки в главном финансовом документе Якутии утвердит республиканское Госсобрание.