Оренбург, 23 марта, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области внесены изменения в антиковидный указ. В регионе снят ряд ограничений. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Разблокированы социальные транспортные карты пенсионеров. Разрешена работа кальянных и ночных клубов. Для проведения банкетов теперь не требуется сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Организациям отдыха и оздоровления детей разрешается возобновить заезды в планируемые смены.

При регистрации брака в органах ЗАГС может присутствовать неограниченное количество гостей со стороны жениха и невесты. Подросткам позволили посещать крупные торговые центры без сопровождения родителей.

В регионе продолжает действовать масочный режим. Добавим, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Оренбуржье идет на спад.