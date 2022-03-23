Владивосток, 23 марта, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В антисанкционном комплексе мер, который направлен на поддержку экономики, Дальний Восток выделен отдельно, об этом находясь в рабочей поездке во Владивостоке 22 марта заявил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Субсидирование процентной ставки по кредитам для системообразующих предприятий это лишь одна мера из целого комплекса, который практически ежедневно дополняется новыми формами поддержки бизнеса в условиях санкций.

«Список этот формируется правительством России практический каждый день. Он гибкий. В нём выделен Дальний Восток отдельно. То есть отдельно выделены предприятия Дальнего Восток. Дальний Восток имеет возможность увеличивать этот перечень. Мы этим будем заниматься по мере необходимости, добиваясь того, чтобы все предприятия на Дальнем Востоке, в Приморье продолжали работу в условиях санкций со стороны недружественных стран», — пояснил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, проводя 22 марта совещание во Владивостоке, в очередной раз обозначил перед контролирующими органами задачу по снижению до минимума административных проверок бизнеса.