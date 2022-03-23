Владивосток, 23 марта, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в очередной раз отметил, что Дальний Восток и Курилы, в частности, открыты для всех инвесторов, об этом он сказал, находясь в рабочей поездке во Владивостоке, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Мы ждём тех инвесторов, которые хотят работать с Россией. Мы приглашаем всех инвесторов. Мы приглашаем инвесторов из России. Мы приглашаем инвесторов из Китая. Мы приглашаем инвесторов из Японии. Я уверен в том, что этот преференциальный режим на Курилах состоится», — подчеркнул Трутнев.

Полпред пообещал, что лично пообщается с инвесторами и добьётся того, чтобы они пришли на Курилы.

«Уверен в том, что на Курильских островах возникнут новые инвестиционные проекты», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, принятый в России закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах противоречит позиции Японии касательно этих территорий, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.