Буэнос-Айрес, , 06:44 — REGNUM Глава минэкономики Аргентины Мартин Гусман достиг договорённости с кредиторами из Парижского клуба о новой отсрочке по долгу в два миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Аргентина

«Министр экономики провел встречу с председателем Парижского клуба Эммануэлем Муленом, на которой стороны договорились о новом продлении соглашения, достигнутого в июне 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В июне 2021 года Аргентина достигла договорённости с Парижским клубом о частичном погашении долга и его реструктуризации в обман на отсрочку по объявлению дефолта. Соглашение о реструктуризации, как уточнили в минэкономики страны, будет подписано до 30 июня.

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