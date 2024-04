Ханчжоу, Китай, 23 марта, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Международная группа исследователей из Японии и Китая обнаружила, что гуси, возможно, были одомашнены еще 7000 лет назад, что позволяет предположить, что они были первыми видами домашней птицы, которые были одомашнены, сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Драй ИА REGNUM Гусь

Ученые долгое время придерживались разных мнений об истории одомашнивания птиц. Некоторые предполагают, что первыми были одомашнены куры. В 2014 году китайские исследователи сообщили о древних последовательностях ДНК, взятых из самой ранней археологической находки куриных костей в Китае, предполагая, что куры были одомашнены в северном Китае еще 10 000 лет назад.

В новом исследовании команда провела раскопки на месте археологических раскопок Тяньлуошань, деревни, где культивировался рис 7000 лет назад в нижней части долины реки Янцзы. На этом месте они обнаружили в общей сложности 232 гусиные кости. Жители деревни были охотниками-собирателями. Исследователи использовали несколько подходов для изучения костей и обнаружили признаки одомашнивания.

Четыре кости принадлежали гусятам в возрасте от восьми до 16 недель, что позволяет предположить, что они вылупились недалеко от этого места. Гуси были одомашнены от диких гусей. По словам исследователей из Института культурных реликвий и археологии провинции Чжэцзян, эти перелетные птицы прилетают в северную Сибирь, чтобы размножаться после весеннего равноденствия, а затем улетают на зиму на юг.

Они сказали, что гусята были слишком молоды, чтобы прилететь откуда-то еще. В то время в Тяньлуошане не было условий для естественного размножения диких гусей, поэтому из этого следует, что гусята родились после одомашнивания.

Исследователи также проанализировали химический состав костей взрослых гусей, которые содержали следы воды, которую они пили. Их анализ показал, что взрослые гуси также, по-видимому, были выведены человеком. Гуси местного разведения были примерно одинакового размера, что наводило на мысль о разведении в неволе. Радиоуглеродное датирование также показало, что кости принадлежали гусям, жившим около 7000 лет назад.

Результаты были опубликованы в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Исследователи заявили, что в дальнейших исследованиях необходим анализ древней ДНК, чтобы выяснить, какие виды были выведены.