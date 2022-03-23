Сиань, Китай, , 06:12 — REGNUM В провинции Шэньси на северо-западе Китая, одном из крупнейших районов добычи угля в стране, в 2021 году было зафиксировано рекордно хорошее качество воздуха, причем шесть основных показателей качества воздуха впервые достигли национального стандарта уровня II, сообщает агентство Синьхуа.

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В 12 районах провинции на уровне городов в 2021 году средняя концентрация PM2.5 составляла 36 микрограммов на кубический метр, что на 14,3% меньше в годовом исчислении. Показатель PM2.5 определяет количество частиц, находящиеся в воздухе, диаметром менее 2,5 микрона, которые могут проникать глубоко в легкие людей. Средняя концентрация PM10 в этих районах снизились до 66 микрограммов на кубический метр, что на 7% меньше в годовом исчислении.

В общей сложности за этот период в 10 городах Шэньси было зарегистрировано 295,4 дня с хорошим качеством воздуха, что на 10,3 дня больше, чем цель, поставленная Китаем. Это первый случай, когда Шэньси достигла общих национальных стандартов качества воздуха, что свидетельствует о значительном прогрессе в борьбе с загрязнением воздуха, сказал директор управления атмосферной среды провинции Цзи У.

В 2021 году Шэньси запустила серию кампаний по предотвращению и очистке от загрязнения, включая сокращение потребления промышленного угля, за исключением угля, используемого для производства электроэнергии, наказание предприятий, совершающих экологические правонарушения, и модернизацию предприятий черной металлургии в целях лучшей защиты окружающей среды и улучшения качества местного воздуха.