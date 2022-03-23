Владивосток, 23 марта, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, проводя 22 марта совещание во Владивостоке, в очередной раз обозначил перед контролирующими органами задачу по снижению до минимума административных проверок бизнеса, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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Полпред подчеркнул, что в нынешних сложных условиях необходимо работать по-новому.

«Есть позиция президента Российской Федерации, который говорит, что в этот сложный период развития нашей страны надо уменьшать количество проверок, надо уменьшать количество бумаг, надо быстрее принимать решения и быстрее двигаться. Правительство на этот стиль работы уже фактически перешло. Правительство работает практически в круглосуточном режиме. У нас законы принимаются в течение недели», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнес Дальнего Востока полпред президента Юрий Трутнев предложил разделить по принципу вложений в реализацию проектов. В зависимости от этого и будет оказываться поддержка в условиях санкций.