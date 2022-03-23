Владивосток, 23 марта, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Бизнес Дальнего Востока полпред президента Юрий Трутнев предложил разделить по принципу вложений в реализацию проектов. В зависимости от этого и будет оказываться поддержка в условиях санкций, сообщили в телеграм-канале полпредства.

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«Моя позиция очень определённая: все эти проекты мы должны сохранить. Для того, чтобы их сохранить, мы сейчас должны помочь с субсидированием процентной ставки, сделать кредиты дешевле. Моё предложение такое, чтобы проекты свыше 10 млрд рублей отнести к системообразующим, поскольку там работают 50 тыс. человек на строительстве этих объектов, а общий объём инвестиций, которые ещё будут осуществлены, превышает 4 трлн рублей, мы не можем потерять эти проекты», — считает Трутнев.

Те проекты, инвестиции в которые составляют от 1 до 10 млрд рублей, смогут получить субсидию из госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». Проекты с инвестициями менее 1 млрд рублей помощь получат из регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация программы Минвостокразвития России «1000 дворов Дальнего Востока» ускорит создание комфортной среды в городах и районах Приморья. Значимость такой поддержки подчеркнул губернатор Олег Кожемяко после совещания 22 марта с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.