Красноярск, 23 марта, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Жители Красноярского края пожаловались в региональное управление Роспотребнадзора на отсутствие ценников на товары в ряде магазинов. Как сообщили ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе ведомства, красноярцы присылают фотографии товаров без ценников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

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Между тем продавец обязан обеспечить каждый товар наглядным ценником с указанием наименования, сорта (при наличии), цены за вес или единицу товара, подчеркнули в ведомстве.

«Размещение ценников отдельно от товаров недопустимо», — говорится в сообщении управления.

Красноярцам в случае отсутствия ценников советуют обратиться к продавцу (часто причиной этой ситуации является недосмотр сотрудников) или пригласить администратора, старшего продавца, директора магазина.

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