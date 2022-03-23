Якутск, 23 марта, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Молокозавод Якутска получил предостережение УФАС России в связи с планами компании повысить отпускные цены на свою продукцию. В столице региона также обнаружено необоснованное подорожание гречневой крупы и макарон, сообщило ЯСИА.

ИА REGNUM Цены

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Рейды по магазинам проводила мобильная группа партии «Единая Россия». Она констатировала, что все продукты питания имеются на прилавках и продаются без ограничений. Слишком высокие цены на крупу и макароны были обнаружены в двух торговых точках. Там гречка стоила 130 рублей за 800 грамм, макароны — 109 рублей за упаковку.

Жителей региона просят сообщать о необоснованно высоких ценах в контролирующие органы.

Как сообщало ИА REGNUM, жители столицы Якутии возмущены ростом цен на товары, которые производит городской молокозавод. Так, стоимость 0,5 литра кефира «Молочный дождик» увеличилась на 10 рублей до 54 рублей.