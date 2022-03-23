Аграрии Приамурья получат компенсации за прирост посевных площадей
Благовещенск, 23 марта, 2022, 04:46 — ИА Регнум. В Амурской области намерены увеличить объёмы собственного производства картофеля и овощей. С этой целью из бюджета сельхозкомпаниям выделят по 70 тыс. рублей за каждый дополнительный гектар посадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе правительства региона.
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По его словам, пока Приамурье на 25% обеспечивает себя тепличными овощами и на 40% — теми, которые растут в открытом грунте. На льготные кредиты аграриям для увеличения этих показателей в бюджете области предусмотрели 570 млн рублей. Кроме того, производителям намерены компенсировать половину стоимости создания новых овощехранилищ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области посевные площади намерены увеличить на 200 тыс. га. Больше станут садить сои, зерновых, в том числе кукурузы, картофеля и других овощей.