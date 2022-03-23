Красноярск, 23 марта, 2022, 03:39 — ИА Регнум. В среду, 23 марта, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражения весны

В 07:30 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 23 на 24 марта ожидается до −7… −4 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 727 мм рт. ст.

В четверг, 24 марта, в Красноярске до −2… +1 °C, облачно, небольшие осадки. Ночью — до −7… −4 °C.

В пятницу, 25 марта, в Красноярске ожидается до −2… +1 °C днём и до −7… −5 °C ночью. Облачно, временами небольшие осадки.

23 марта в южных районах Красноярского края ожидается северо-западный ветер на порывах до 15−18 м/с. В Хакасии юго-западный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами сильный снег, в Туве западный ветер на порывах до 17−22 м/с.

23−25 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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