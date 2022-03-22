Редвуд-Сити, США, , 23:43 — REGNUM Electronic Arts объявила о переносе релиза симулятора гольфа PGA Tour, который был анонсирован в марте 2021 года. Об этом 22 марта сообщил журнал PC Gamer.

Гольф

Ранее издатель заявлял, что релиз игры состоится весной 2022 года, сейчас он сообщил о решении отложить его до весны 2023-го. Компания не назвала причины этого решения, но раскрыло подробности о проекте, назвав PGA Tour «эксклюзивным домом для четырех основных чемпионатов по гольфу».

Разработчики отметили, что в игре будет режим карьеры, кульминацией которого станет плей-офф FedExCup. Кроме того, геймеры смогут сыграть в турнирах Ladies Professional Golf Association.

Напомним, в марте 2021-го Electronic Arts объявила, что заключила долгосрочное соглашение с компанией PGA Tour. Таким образом, компания дала понять, что в PGA Tour появятся звёзды профессионального гольфа.

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